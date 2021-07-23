Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах: есть погибший и раненые
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и заявили о потерях в рядах военных. В Баку говорят о гибели одного бойца, а в Ереване – о ранении трех военнослужащих. Об этом сообщают пресс-службы министерств обороны Азербайджана и Армении.
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По данным оборонного ведомства Азербайджана, 23 июля примерно в 16:00 по местному времени, армянская армия с позиций в Басаргечарском районе обстреляла позиции Азербайджана на Кельбаджарском участке, который находится на границе.
В Баку заявляют, что снайпер выстрелил в азербайджанского военнослужащего и тот погиб. Армия Азербайджана "предпринимает ответные действия".
В Минобороны Армении заявляют, что в 17:00 по местному времени азербайджанские военные открыли огонь по их позициям на участке Гегаркуник на границе. В Ереване утверждают, что перед этим азербайджанские военные якобы устроили стрельбу на своих военных базах, что могло быть "межличностным инцидентом".
В оборонном ведомстве Армении опровергают заявление Баку об обстреле позиций, в результате которого погиб военный.
Также в Ереване сообщают о ранении трех армянских военных в результате обстрела со стороны Азербайджана.
- Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением азербайджаном дронов.
- В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- 3 декабря Азербайджан заявил о 2783 погибших военных во время конфликта. Армения заявила о гибели почти 3500 своих военнослужащих.
- 27 мая Баку заявил, что взял в плен шестерых военных Армении, а 28 мая – об обстреле армянскими силами.
- 14 и 19 июля Азербайджан и Армения также обвиняли друг друга в обстрелах.
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