Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах: есть погибший и раненые

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и заявили о потерях в рядах военных. В Баку говорят о гибели одного бойца, а в Ереване – о ранении трех военнослужащих. Об этом сообщают пресс-службы министерств обороны Азербайджана и Армении.

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По данным оборонного ведомства Азербайджана, 23 июля примерно в 16:00 по местному времени, армянская армия с позиций в Басаргечарском районе обстреляла позиции Азербайджана на Кельбаджарском участке, который находится на границе.



В Баку заявляют, что снайпер выстрелил в азербайджанского военнослужащего и тот погиб. Армия Азербайджана "предпринимает ответные действия".



В Минобороны Армении заявляют, что в 17:00 по местному времени азербайджанские военные открыли огонь по их позициям на участке Гегаркуник на границе. В Ереване утверждают, что перед этим азербайджанские военные якобы устроили стрельбу на своих военных базах, что могло быть "межличностным инцидентом".

В оборонном ведомстве Армении опровергают заявление Баку об обстреле позиций, в результате которого погиб военный.

Также в Ереване сообщают о ранении трех армянских военных в результате обстрела со стороны Азербайджана.

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Оксана Житнюк

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