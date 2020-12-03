Война за Нагорный Карабах. Азербайджан впервые назвал свои потери среди военных

Азербайджан впервые официально сообщил о потерях своей армии за полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Соответствующая информация опубликована на сайте азербайджанского министерства обороны.

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В минобороны заявили о 2783 погибших и 1245 раненых военнослужащих. Более 100 солдат считаются пропавшими без вести. Тела 103 человек до сих пор не опознаны, их идентифицируют с помощью анализа ДНК.

СПРАВКА. С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с широким применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. На линию разграничения в Лачине вводятся российские войска: 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц спец- и автотехники. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.

14 ноября Армения назвала предварительное количество погибших в войне за Нагорный Карабах – 2317 убитых военных, в том числе неопознанных.

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Наталия Медведева

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