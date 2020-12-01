Армия Азербайджана вошла в Лачинский район Карабаха, армяне покидают эту территорию: видео

1 декабря азербайджанская армия в соответствии с соглашением о прекращении войны в Нагорном Карабахе вступила в Лачинский район – последний из тех, которые Армения должна передать под контроль Баку после боевых действий конца лета – осени 2020 года.

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YouTubе-канал "Euronews по-русски" сначала выложили сюжет с озвучкой, где говорится о "непризнанной Нагорно-Карабахской республике", но позднее опубликовал другую: оттуда исчезли эти слова. На видео выше беженка говорит, что люди покидают дома, потому что "территория переходит туркам".

Сюжет с военной техникой в горах района показало Минобороны Азербайджана:

Примечательно, что ролики от МО Азербайджана, на которых показывались успехи военных, получали почти преимущественно лайки. В последних видео от силового ведомства страны, где показаны войска РФ в Карабахе, около половины реакций – дизлайки.

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Тем временем около 1700 человек в конце ноября вернулись в Нагорный Карабах – ранее они бежали от наступления Азербайджана (видео – от пропагандистского ресурса РФ Sputnik):

Еще одно видео с российскими "миротворцами" в Лачинском корридоре:

Радио Свобода (азербайджанский филиал) показало сюжет, в котором некоторые жители района заявили, что останутся и не уедут:

Боевые действия в Карабахе в 2020 году, день за днем (карта – Liveuamap/Wikipedia):

Азербайджан заявил, что может дать армянам в Нагорном Карабахе автономию, но только культурную.

Беженцы сразу после поражения Армении сжигали дома, чтобы те не достались азербайджанцам. На выезде из Карабаха образовалась огромная пробка из выезжающих армян.

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