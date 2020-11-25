Город, на котором закончилась война в Карабахе. Шуша с высоты птичьего полета – видео

Азербайджанские военные показали аэросъемку и наземные кадры из стратегически важного города Шуша в предгорьях Карабахского хребта, взятие которого в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе фактически поставило в ней точку. Ролик размещен в YоuTube-канале Минобороны Азербайджана.

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На кадрах – пустые и грязные улицы без людей и движения автотранспорта, частично разрушенные и/или обветшалые здания.

С мая 1992 года по первые числа ноября 2020-го Шуша де-факто была райцентром Шушинского района "Республики Арцах" и называвалась Шуши, ныне она снова админцентр Шушинского района Азербайджана.

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По прямой от нее до Ханкенди (Степанакерта) – основного города в Нагорном Карабахе – менее трех километров, но добраться туда можно только по "серпантину", который значительно длиннее (11 км).

8 ноября Азербайджан заявил о взятии Шуши группами спецназа. Армянское Минобороны в тот же день опровергло это, назвав "несбыточной мечтой Азербайджана". В ответ на такие слова официального Еревана азербайджанские военные показали видео в Шуше, после чего местные "власти" признали потерю города.

Другие видео из взятых армией Азербайджана поселков (Агдам, Доми, Абдал и Гюлаблы):