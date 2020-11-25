В Карабах возвращаются беженцы-армяне, до конца года вернется большинство – Пашинян

Около 25 000 армянских жителей Нагорного Карабаха, которые бежали от наступления войск Азербайджана осенью 2020 года, уже вернулись на эту территорию. Об этом в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

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"Я очень рад, что намечается довольно хороший поток возвращения жителей Нагорного Карабаха", – отметил он.

Пашинян выразил уверенность, что до Нового года "большинство жителей Нагорного Карабаха вернутся". По словам армянского премьера, уже якобы приняты социальные программы в поддержку этих людей.

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В ответ на уточняющий вопрос, ожидает ли он возвращения беженцев в те села, которые Азербайджан взял под контроль, Пашинян сказал: "Да, это касается районов Нагорного Карабаха, и в нашем совместном заявлении предусмотрено возвращение этих людей в свои дома".

"Конечно, есть очень многие дома, которые были разрушены, и нужно начать восстановительные работы... Я могу сейчас сказать, что видно, как этот процесс (возвращения беженцев, – ред.) реально происходит, и это действительно хорошая новость", – сказал он.

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Перепись населения в конце 2015-го показала численность населения региона примерно в 145 000 человек: почти исключительно армяне. По данным британского журналиста Томаса де Ваала, в 1991-1994 годах сотни тысяч азербайджанских жителей Нагорного Карабаха и прилегающих районов были изгнаны из своих домов.

Евгений Пилипенко

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