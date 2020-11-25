В Карабах возвращаются беженцы-армяне, до конца года вернется большинство – Пашинян
Около 25 000 армянских жителей Нагорного Карабаха, которые бежали от наступления войск Азербайджана осенью 2020 года, уже вернулись на эту территорию. Об этом в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщил премьер Армении Никол Пашинян.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"Я очень рад, что намечается довольно хороший поток возвращения жителей Нагорного Карабаха", – отметил он.
Пашинян выразил уверенность, что до Нового года "большинство жителей Нагорного Карабаха вернутся". По словам армянского премьера, уже якобы приняты социальные программы в поддержку этих людей.
Читайте также: Немецкий дипломат не советует Украине возвращать Донбасс по карабахскому сценарию
В ответ на уточняющий вопрос, ожидает ли он возвращения беженцев в те села, которые Азербайджан взял под контроль, Пашинян сказал: "Да, это касается районов Нагорного Карабаха, и в нашем совместном заявлении предусмотрено возвращение этих людей в свои дома".
"Конечно, есть очень многие дома, которые были разрушены, и нужно начать восстановительные работы... Я могу сейчас сказать, что видно, как этот процесс (возвращения беженцев, – ред.) реально происходит, и это действительно хорошая новость", – сказал он.
Читайте разбор: Мирный план Кремля – капитуляция союзной Армении
Перепись населения в конце 2015-го показала численность населения региона примерно в 145 000 человек: почти исключительно армяне. По данным британского журналиста Томаса де Ваала, в 1991-1994 годах сотни тысяч азербайджанских жителей Нагорного Карабаха и прилегающих районов были изгнаны из своих домов.
- С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику.
- 5 ноября президент Азербайджана Алиев заявил, что он не согласен с утверждением, что у конфликта в Карабахе нет военного решения.
- В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- Азербайджан заявил, что может дать армянам в Нагорном Карабахе автономию, но только культурную.
- Беженцы-армяне сжигали дома, чтобы те не достались азербайджанцам. На выезде из Карабаха образовалась огромная пробка из выезжающих армян.
Комментарии