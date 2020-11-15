Километровый затор. На выезде из Карабаха образовалась пробка из выезжающих армян: видео

Армяне, проживавшие в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, продолжают покидать свои дома. Вчера на дороге из Карабаха в Армению образовалась длинная пробка, сообщает азербайджанское издание Media Az.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Сегодня, 15 ноября, истекает срок передачи Азербайджану Кельбаджарского района в Карабахе. Жители в спешке покидают свои дома, а некоторые перед этим даже сжигали их, чтобы те не достались азербайджанцам.
В итоге на выезде из Карабаха образовался затор – по словам автомобилистов, участок дороги в 1,5 км им пришлось преодолевать пять часов. Причиной пробки стала узкая дорога, на которой встретились карабахские беженцы, направляющиеся в Армению и те, кто ехал в Степанакерт.
Читайте также: Война в Нагорном Карабахе. Армения назвала предварительные потери