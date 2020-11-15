Километровый затор. На выезде из Карабаха образовалась пробка из выезжающих армян: видео

Армяне, проживавшие в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, продолжают покидать свои дома. Вчера на дороге из Карабаха в Армению образовалась длинная пробка, сообщает азербайджанское издание Media Az.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сегодня, 15 ноября, истекает срок передачи Азербайджану Кельбаджарского района в Карабахе. Жители в спешке покидают свои дома, а некоторые перед этим даже сжигали их, чтобы те не достались азербайджанцам.

В итоге на выезде из Карабаха образовался затор – по словам автомобилистов, участок дороги в 1,5 км им пришлось преодолевать пять часов. Причиной пробки стала узкая дорога, на которой встретились карабахские беженцы, направляющиеся в Армению и те, кто ехал в Степанакерт.

12 ноября 2020 года Азербайджан заявил, что может дать армянам в Нагорном Карабахе автономию, но только культурную.

13 ноября в сети появилось видео, как уезжающие из Карабаха армяне сжигают свои дома.

Читайте также: Война в Нагорном Карабахе. Армения назвала предварительные потери