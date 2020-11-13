Армяне в Нагорном Карабахе сжигают дома, чтобы те не достались азербайджанцам: видео

Армяне, живущие в районах Нагорного Карабаха, которые скоро должны перейти Азербайджану, массово бегут оттуда. А многие еще при этом и поджигают свои дома, чтобы те не достались азербайджанцам, сообщается в telegram-канале BBC.
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В частности, случаи поджогов были замечены в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах Карабаха. Жители жгли свои дома и близлежащие постройки, а также местные магазины.
Согласно подписанному ранее заявлению о прекращении войны до 15 ноября Азербайджану должен отойти Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский, до 1 декабря – Лачинский.
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