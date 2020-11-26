Пропагандисты РФ показали, как армяне едут из Карабаха, забирая с собой надгробья – видео

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Жители территории, которая с середины 1990-х была подконтрольна Армении, бегут от входящей в Нагорный Карабах азербайджанской армии

Вчера, 25 ноября, бывший более 25 лет под контролем Армении Кельбаджарский район Азербайджана перешел под контроль Баку – как и было оговорено в соглашении от 9 ноября после окончания войны в Нагорном Карабахе. Последние несколько дней оттуда выезжали армянские беженцы. Сюжет об этом показал в YоuTube пропагандист на службе у РФ Роберт Ланкастер.

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По договору о перемирии в Нагорном Карабахе Баку получает контроль над тремя районами: Агдамским на востоке и Кельбаджарским/Лачинским на западе. Передача Лачинского запланирована на 1 декабря.

СПРАВКА. Ланкастер – американец, который в 2014 году приехал в Крым и на Донбасс, остался на захваченной Россией территории, "женился" в Донецке, взял "гражданство" террористической организации ДНР и живет там с двумя маленькими детьми. Сначала работал оператором у самого известного пропагандиста с Запада на службе у РФ Грэма Филлипса, позднее начал делать свои сюжеты.  

Уезжающие армяне сжигают дома и инфраструктуру, чтобы она не досталась возвращающимся азербайджанцам.

Смотрите видео: Город, на котором закончилась война в Карабахе. Шуша с высоты птичьего полета

23 ноября азербайджанский президент Ильхам Алиев посетил возвращенный армией город Агдам, где рассказал о планах восстановления территории, пострадавшей от военных действий. Он утверждает, что приоритетным направлением будет возрождение в Кельбаджарском районе сельского хозяйства с акцентом на животноводство.

Еще один сюжет о том, как беженцы покидают Карабах (осторожно, видео также от пропагандистов РФ – канала RT):

Так это представляет азербайджанская сторона (видео CBC TV Azerbaijan):

Также видео от Минобороны Азербайджана:

Вчера премьер Армении Никол Пашинян, который удержался на должности после фиаско в войне, заявил, что в Карабах возвращаются беженцы – и до конца года якобы вернется большинство.

Видео: Patrick Lancaster

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Теги: армения, беженцы, Азербайджан, нагорный карабах, деоккупация
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