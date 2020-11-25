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Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха

25.11.2020, 20:12
Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха - Фото
Иллюстрационное фото: ЕРА

Верхняя палата парламента Франции проголосовала за резолюцию с призывом к правительству признать "Нагорно-Карабахскую республику". Об этом сообщает rfi.

За проголосовали 305 сенаторов, против – один.

Эта резолюция, как и все решения, принятые Сенатом, носят рекомендательный характер, исполнительная власть принимает их к сведению и не обязана выполнять. Тем не менее, это первый случай, когда орган власти во Франции призывает признать Нагорный Карабах.

В тексте резолюции говорится о том, что "экспансионистская" политика Турции представляет угрозу для Франции и Европы в целом. Сенаторы считают, что поддержка Турции лежала в основе "агрессии" Азербайджана против Нагорного Карабаха. Они требуют немедленно вывести азербайджанские войска со спорной территории и начать международное расследование совершенных там военных преступлений.

В резолюции также говорится о необходимости восстановления границ, определенных в 1994 году, обеспечении безопасности армянского населения и права перемещенных лиц на возвращение а Нагорный Карабах.

Вадим Ребрина
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