Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха
Верхняя палата парламента Франции проголосовала за резолюцию с призывом к правительству признать "Нагорно-Карабахскую республику". Об этом сообщает rfi.
За проголосовали 305 сенаторов, против – один.
Эта резолюция, как и все решения, принятые Сенатом, носят рекомендательный характер, исполнительная власть принимает их к сведению и не обязана выполнять. Тем не менее, это первый случай, когда орган власти во Франции призывает признать Нагорный Карабах.
В тексте резолюции говорится о том, что "экспансионистская" политика Турции представляет угрозу для Франции и Европы в целом. Сенаторы считают, что поддержка Турции лежала в основе "агрессии" Азербайджана против Нагорного Карабаха. Они требуют немедленно вывести азербайджанские войска со спорной территории и начать международное расследование совершенных там военных преступлений.
В резолюции также говорится о необходимости восстановления границ, определенных в 1994 году, обеспечении безопасности армянского населения и права перемещенных лиц на возвращение а Нагорный Карабах.
- В ночь на 10 ноября вспыхнувшая два месяца назад война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- Азербайджан заявил, что может дать армянам в Нагорном Карабахе автономию, но только культурную.
- Беженцы-армяне сжигали дома, чтобы те не достались азербайджанцам. На выезде из Карабаха образовалась огромная пробка из выезжающих армян.
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