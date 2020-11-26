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"Просто клочок бумаги". У Алиева отреагировали на резолюцию Сената Франции о Карабахе

26.11.2020, 06:50
Сенат Франции (фото - ЕРА)

Принятая вчера, 25 ноября, рекомендательная резолюция Сената Франции с призывом к правительству признать "Нагорно-Карабахскую республику" не имеет никакого значения, а Франция "забыла о необходимости быть справедливой и беспристрастной страной-посредником". Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, пишет 1news.az.

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Верхняя палата парламента Франции проголосовала так: "за" признание Карабаха – 305 сенаторов, "против" – один. У Ильхама Алиева не придают этому большого значения: "Эта резолюция для Азербайджана – лишь клочок бумаги".

По словам Гаджиева, документ принят под влиянием армянского лобби и диаспоры, и он "не только грубо нарушает международные правовые нормы, устав ООН и резолюции Совбеза, но и вызывает серьезные вопросы к объективности деятельности Франции и как сопредседателя минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена Совбеза".

Помощник Алиева пишет, что Франция демонстрирует "откровенно проармянскую позицию". Принятие резолюции с "лживые, клеветнические обвинениями" в Баку считают "очень позорным шагом для французской политики" и "наглядным свидетельством растущей во Франции исламофобии".

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Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в Twitter, что министр правительства Франции Жан-Батист Ле Мойн выступил в Сенате, где заявил, что политика французского государства – "не признавать в одностороннем порядке" Карабах.

  • В ночь на 10 ноября вспыхнувшая два месяца назад война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
  • Азербайджан заявил, что может дать армянам в Нагорном Карабахе автономию, но только культурную.

Смотрите видео: Город, на котором закончилась война в Карабахе. Шуша с высоты птичьего полета

Евгений Пилипенко
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