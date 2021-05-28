Азербайджан заявил о новом обстреле со стороны Армении и "подавлении противника"

Баку заявляет о новом обстреле со стороны армянских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

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По данным ведомства, позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в ночь на 28 мая.

Вооруженные силы Армении якобы открыли огонь в нескольких направлениях и обстреляли позиции Азербайджана возле Нахичеванской автономной республики.

В Минобороны Азербайджана заявляют, что в результате обстрела был ранен один солдат, его отвезли в госпиталь. Азербайджанские военные открыли ответный огонь и заявили о "подавлении противника".

В армянском оборонном ведомстве информацию об обстреле назвали "очередной наглой ложью", а причины ранения азербайджанского солдата посоветовали искать "в качестве межличностных отношений военнослужащих и в вопросах, связанных с дисциплиной".

Накануне, 27 мая, Азербайджан захватил в плен шестерых армянских военных. По данным Баку, армянская "разведывательно-диверсионная группа" якобы попыталась пробраться на территорию Азербайджана, но ДРГ "окружили и обезвредили". В Минобороны Армении подтвердили информацию о плене, но отрицают, что их военные находились на территории Азербайджана.

Как передает армянский портал Aysor.am, после нового обострения конфликта исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил мирный вариант решения конфликта на границе.

"Армения и Азербайджан зеркальным методом отводят свои войска от границы, они возвращаются в места постоянной дислокации", – сказал Пашинян на заседании Совбеза.

Вместо войск он предложил разместить на границе международных наблюдателей – Россию или другие страны из Минской группы ОБСЕ (Франция, США).

Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

3 декабря 2020-го Азербайджан заявил о 2783 погибших военных во время конфликта.

Армения заявила о гибели почти 3500 своих военнослужащих.

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Оксана Житнюк

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