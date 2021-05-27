Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных. В Ереване подтвердили

Шестеро армянских военных взяты в плен азербайджанской армией. Об этом сообщают пресс-службы Минобороны обеих стран.

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По данным Баку, 27 мая около 03:00 по местному времени армянская "разведывательно-диверсионная группа" якобы попыталась пробраться на территорию Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. Там заявляют, что армяне "пытались заминировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе". В результате их "окружили и обезвредили".

Информацию о плене подтвердили в Минобороны Армении, но там отрицают, что их военные находились на территории Азербайджана.

В армянском оборонном ведомстве утверждают, что военные попали в плен "при проведении инженерных работ" в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

3 декабря 2020-го Азербайджан заявил о 2783 погибших военных во время конфликта.

Армения заявила о гибели почти 3500 своих военнослужащих.

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Оксана Житнюк

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