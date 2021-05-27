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Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных. В Ереване подтвердили

27.05.2021, 10:25
Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных. В Ереване подтвердили - Фото
Фото: Минобороны Армении

Шестеро армянских военных взяты в плен азербайджанской армией. Об этом сообщают пресс-службы Минобороны обеих стран.

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По данным Баку, 27 мая около 03:00 по местному времени армянская "разведывательно-диверсионная группа" якобы попыталась пробраться на территорию Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. Там заявляют, что армяне "пытались заминировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе". В результате их "окружили и обезвредили".

Информацию о плене подтвердили в Минобороны Армении, но там отрицают, что их военные находились на территории Азербайджана.

В армянском оборонном ведомстве утверждают, что военные попали в плен "при проведении инженерных работ" в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

СПРАВКА. Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением азербайджаном дронов. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.

Смотрите также: После войны. Села и поселки Нагорного Карабаха – в роликах от армии Азербайджана: видео

Оксана Житнюк
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