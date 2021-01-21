Война в Нагорном Карабахе. Армения назвала примерное количество погибших военных
21.01.2021, 13:12
Нагорный Карабах (Фото: Минобороны Армении)
Почти 3500 военнослужащих Армении погибли во время войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах осенью 2020 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Армении Тигран Авинян во время правительственного часа в парламенте, сообщает Арменпресс.
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"На данный момент обнаружено 3439 тел, из которых 766 еще не идентифицированы. Также есть пропавшие без вести", – заявил Авинян.
По словам вице-премьера, окончательная цифра будет представлена министерством обороны, число погибших не превысит 4000 человек.
- С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с широким применением Азербайджаном дронов.
- В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения была вынуждена уступить Азербайджану часть контролируемой территории.
- 3 декабря Азербайджан заявил о 2783 погибших военных во время конфликта.
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