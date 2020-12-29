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После войны. Села и поселки Нагорного Карабаха – в роликах от армии Азербайджана: видео видео

29.12.2020, 08:41
Нагорный Карабах (скриншот из видеозаписи МО Азерюацджана)
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Азербайджанская армия, которая в результате осенней силовой операции взяла под контроль – прямой или косвенный – практически весь Нагорный Карабах, ежедневно выкладывает в свой YouTube-канал ролики из сел, поселков и городов этого горного региона.

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На видео выше – пограничный с Ираном поселок Миндживан Зангиланского района. 

СПРАВКА. С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. На линию разграничения в Лачине введены российские войска: 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц спец- и автотехники. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.

Ниже – еще несколько роликов только за последнюю неделю из теперь уже подконтрольных Азербайджану территорий. 

Село Икинджи Агалы Зангиланского района:

Село Исаглы Джебраильского района:

Село Биринджи Агалы Зангиланского района:

Село Чираг Кельбаджарского района:

Село Периоглулар Агдамского района:

Село Мамедсефи Кельбаджарского района:

Село Гияслы Агдамского района:

Село Ховуслу Джебраильского района:

Село Велигулубейли Зангиланского района:

Село Сейидли Агдамского района:

Село Зогалбулаг Ходжавендского района:

Село Бальянд Джебраильского района:

Село Гараджаллы Джебраильского района:

Смотрите видео: Армия Азербайджана вошла в Лачинский район Карабаха, армяне покидают эту территорию

Евгений Пилипенко
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