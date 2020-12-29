Азербайджанская армия, которая в результате осенней силовой операции взяла под контроль – прямой или косвенный – практически весь Нагорный Карабах, ежедневно выкладывает в свой YouTube-канал ролики из сел, поселков и городов этого горного региона.

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На видео выше – пограничный с Ираном поселок Миндживан Зангиланского района.

Ниже – еще несколько роликов только за последнюю неделю из теперь уже подконтрольных Азербайджану территорий.

Село Икинджи Агалы Зангиланского района:

Село Исаглы Джебраильского района:

Село Биринджи Агалы Зангиланского района:

Село Чираг Кельбаджарского района:

Село Периоглулар Агдамского района:

Село Мамедсефи Кельбаджарского района:

Село Гияслы Агдамского района:

Село Ховуслу Джебраильского района:

Село Велигулубейли Зангиланского района:

Село Сейидли Агдамского района:

Село Зогалбулаг Ходжавендского района:

Село Бальянд Джебраильского района:

Село Гараджаллы Джебраильского района:

14 ноября 2020-го Армения назвала предварительное количество погибших в войне-2020: 2317 убитых военных, в том числе неопознанных. Только в начале декабря Азербайджан впервые назвал свои потери – 2783 убитых, 1245 раненых, >100 солдат пропали без вести, 103 тела не опознаны.

11 декабря президент Турции Эрдоган предложил Армении "открыть новую страницу в отношениях с Турцией".

В конце декабря премьер Армении Пашинян заявил о готовности к проведению внеочередных парламентских выборов в стране.

Смотрите видео: Армия Азербайджана вошла в Лачинский район Карабаха, армяне покидают эту территорию

Евгений Пилипенко

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