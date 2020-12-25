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На фоне протестов после войны в Карабахе, Пашинян согласился на досрочные выборы в Армении

25.12.2020, 23:47
На фоне протестов после войны в Карабахе, Пашинян согласился на досрочные выборы в Армении - Фото
Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к проведению внеочередных парламентских выборов в стране. Об этом он написал у себя в Facebook.

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"Предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году", – написал Пашинян.

Премьер-министр заявил, что оппозиция, требующая его отставки, не нашла поддержки у народа и протесты слабеют.

Пашинян подчеркнул, что "не цепляется за кресло премьера" и готов уйти с должности, если так решит народ.

В то же время он заявил о готовности остаться "в случае восстановления доверия народа.

"Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов", – написал Пашинян.

Наталия Медведева
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