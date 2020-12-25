На фоне протестов после войны в Карабахе, Пашинян согласился на досрочные выборы в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к проведению внеочередных парламентских выборов в стране. Об этом он написал у себя в Facebook.
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"Предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году", – написал Пашинян.
Премьер-министр заявил, что оппозиция, требующая его отставки, не нашла поддержки у народа и протесты слабеют.
Пашинян подчеркнул, что "не цепляется за кресло премьера" и готов уйти с должности, если так решит народ.
В то же время он заявил о готовности остаться "в случае восстановления доверия народа.
"Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов", – написал Пашинян.
- В ночь на 10 ноября война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. По нему Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- 11 ноября в центре Еревана состоялся митинг сторонников оппозиции – они были несогласны с подписанием договора о прекращении боевых действий в Карабахе.
- 10 декабря под правительством Армении начались протесты: люди требуют отставки Пашиняна.
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