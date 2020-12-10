В Ереване протестуют против Пашиняна и блокируют дорогу: есть задержания – видео

В центре Еревана у здания правительства Армении сегодня проходит протест: его участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом пишут местные СМИ.

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AM News пишут, что протестующие требуют встречи с Пашиняном. Они заявляют, что пришли с передовой и требуют от Пашиняна объяснений, почему он подписал соглашение "о сдаче территорий Карабаха". Вход в здание правительство заблокирован большим количеством силовиков.

В АМИ Новости-Армения сообщают, что протестующие забросали монетками тротуар у здания правительства, намекая на премии чиновников. Они пытаются пройти в здание правительства и планируют провести шествие, пишут в издании.

По данным AM News, демонстранты также перекрывали дорогу к проспекту Тиграна Меца. Полиция задерживала протестующих – и дорога сейчас открыта.

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