Армения заявила о перестрелке на границе с Азербайджаном. Погиб военный

В Минобороны Армении заявили, что на границе с Азербайджаном произошла перестрелка, в которой погиб армянский военный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным МО Армении, инцидент произошел около 10:30 14 июля. В ведомстве утверждают, что военные Азербайджана пытались провести фортификационные работы для продвижения боевых позиций на участке границы Ерасх.

После этого армянская сторона приняла "ответные действия, направленные на прекращение таких работ", – и азербайджанские военные открыли огонь, утверждают в МО Армении.

По данным ведомства, в результате перестрелки армянский военный получил смертельное ранение, также есть потери у азербайджанской стороны.

Минобороны Азербайджана пока не комментировало этот эпизод. В то же время сегодня утром там заявили, что вчера около 21:35-45 азербайджанские позиции попали под автоматный обстрел Армении у города Шуши.

Марк Сировой

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