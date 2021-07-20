Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах на границе

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах, произошедших на границе государств вчера вечером, 19 июля 2021 года. Заявление Минобороны Азербайджана опубликовано на сайте ведомства, о позиции Минобороны Армении сообщают Новости Армении.

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В Азербайджане заявили, что позиции азербайджанской армии в Садаракском районе Нахичеванской автономной республики были обстреляны вчера в 20:50 из оружия разного калибра с территории Армении. Потерь среди азербайджанских военных нет, утверждают в Минобороны страны, открывался ответный огонь для подавления огневой активности противника.

Пресс-служба Минобороны Армении заявила об обстрелах общины Ерасх в Араратской области со стороны азербайджанских военных с вечера 19 июля и до 02:00 20 июля. В результате интенсивной перестрелки ранение получил глава общины Ерасх Радик Огикян.

Денис Юдин

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