UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах на границе

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 11:33
Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах на границе - Фото
Обстрелы со стороны Азербайджана (фото - Azerbaijan Defence Ministry_EPA)

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах, произошедших на границе государств вчера вечером, 19 июля 2021 года. Заявление Минобороны Азербайджана опубликовано на сайте ведомства, о позиции Минобороны Армении сообщают Новости Армении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Азербайджане заявили, что позиции азербайджанской армии в Садаракском районе Нахичеванской автономной республики были обстреляны вчера в 20:50 из оружия разного калибра с территории Армении. Потерь среди азербайджанских военных нет, утверждают в Минобороны страны, открывался ответный огонь для подавления огневой активности противника.

Пресс-служба Минобороны Армении заявила об обстрелах общины Ерасх в Араратской области со стороны азербайджанских военных с вечера 19 июля и до 02:00 20 июля. В результате интенсивной перестрелки ранение получил глава общины Ерасх Радик Огикян.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
перестрелка граница армения Азербайджан Нахичеванская автономная республика ерасх
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 