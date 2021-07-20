Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах на границе
Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах, произошедших на границе государств вчера вечером, 19 июля 2021 года. Заявление Минобороны Азербайджана опубликовано на сайте ведомства, о позиции Минобороны Армении сообщают Новости Армении.
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В Азербайджане заявили, что позиции азербайджанской армии в Садаракском районе Нахичеванской автономной республики были обстреляны вчера в 20:50 из оружия разного калибра с территории Армении. Потерь среди азербайджанских военных нет, утверждают в Минобороны страны, открывался ответный огонь для подавления огневой активности противника.
Пресс-служба Минобороны Армении заявила об обстрелах общины Ерасх в Араратской области со стороны азербайджанских военных с вечера 19 июля и до 02:00 20 июля. В результате интенсивной перестрелки ранение получил глава общины Ерасх Радик Огикян.
- Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением азербайджаном дронов.
- В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- 3 декабря Азербайджан заявил о 2783 погибших военных во время конфликта. Армения заявила о гибели почти 3500 своих военнослужащих.
- 27 мая 2021 года Баку заявил, что взял в плен шестерых военных Армении, а 28 мая – об обстреле армянскими силами.
- 14 июля Армения заявила о перестрелке на границе с Азербайджаном.
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