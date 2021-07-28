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На границе Армении и Азербайджана идут локальные бои, есть погибшие

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 08:48
На границе Армении и Азербайджана идут локальные бои, есть погибшие - Фото
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном (Фото - Минобороны Армении)

На границе Армении и Азербайджана идут локальные бои, есть потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

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По утверждению армянских военных, сегодня, 28 июля, в 03:40 утра (02:40 по Киеву) военные Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

По состоянию на 8:30 бои продолжались. По предварительным данным, потери есть с обеих сторон. Армянские военные сообщают о трех погибших и двоих раненых.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о провокациях со стороны Армении на Кельбаджарском участке границы примерно с 00:50. По данным ведомства, ранены двое азербайджанских военнослужащих, военные Азербайджана "принимают адекватные ответные меры".

Стороны возлагают ответственность за эскалацию друг на друга.

По сообщению армянской стороны, на 9:20 по местному времени перестрелка продолжалась.

Денис Юдин
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армения Азербайджан эскалация потери локальные бои
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