На границе Армении и Азербайджана идут локальные бои, есть погибшие

На границе Армении и Азербайджана идут локальные бои, есть потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По утверждению армянских военных, сегодня, 28 июля, в 03:40 утра (02:40 по Киеву) военные Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

По состоянию на 8:30 бои продолжались. По предварительным данным, потери есть с обеих сторон. Армянские военные сообщают о трех погибших и двоих раненых.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о провокациях со стороны Армении на Кельбаджарском участке границы примерно с 00:50. По данным ведомства, ранены двое азербайджанских военнослужащих, военные Азербайджана "принимают адекватные ответные меры".

Стороны возлагают ответственность за эскалацию друг на друга.

По сообщению армянской стороны, на 9:20 по местному времени перестрелка продолжалась.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.