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Россия нанесла новый воздушный удар. Возле Кременчуга сбили две ракеты

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 18:06
Россия нанесла новый воздушный удар. Возле Кременчуга сбили две ракеты - Фото
Фото: EPA

Россия вечером в понедельник нанесла новый воздушный удар по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе.

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Около 17:40 о взрывах в Кривом Роге сообщил руководитель военной администрации Александр Вилкул. По предварительной информации, Россия использовала для нападения на Кривой Рог дроны-камикадзе.

"Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе "шахиды", – заявил он.

Приблизительно в то же время глава Полтавской обладминистрации заявил, что в Кременчугском районе противовоздушная оборона сбила две российские ракеты.

"Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Оказывается вся необходимая помощь", – заявил он.

  • Во время утренней атаки в Днепропетровской области противовоздушная оборона уничтожила пять российских ракет из десяти, по данным главы обладминистрации Валентина Резниченко. Остальные ракеты, которые не удалось сбить, нанесли серьезный ущерб. Погибли не менее четырех человек, 19 получили ранения. В одном из районов Кривого Рога пропал свет, без электроэнергии осталось более 80 000 человек.
  • В Полтавской области утром сбили одну ракету и один "шахид", но три ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям со светом и водоснабжением по всей области.
  • Всего утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 дрона. В результате атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Андрій Водяний
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война ракетный удар кривой рог Полтавская область
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