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Россия нанесла ракетный удар по Украине: взрывы в Хмельницком

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 09:03
Россия нанесла ракетный удар по Украине: взрывы в Хмельницком - Фото
Фото: Виталий Ким / Telegram

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога в связи с запуском Россией ракет. Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницком прогремели два взрыва.

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Глава Николаевской ОВ Виталий Ким заявил, что Россия запустила ракеты с Черного моря. Часть из них удалось сбить.

Руководитель Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил, что ситуация в небе напряженная и попросил жителей региона не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Не игнорировать тревогу также попросил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.

Из-за ракетной атаки облэнерго ввели превентивные отключения света. 

ОБНОВЛЕНО в 9:38. Около 9.35 начались отбои воздушной тревоги.

  • Предыдущий удар по Украине Россия нанесла в ночь на 16 февраля. Тогда россияне выпустили 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, из которых удалось сбить половину.
Андрій Водяний
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