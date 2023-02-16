Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. ПВО сбила 16 ракет – Воздушные силы

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 16 ракет. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Россияне выпустили по Украине 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

Применено:

- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

- восемь крылатых ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря;

- 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 из района Курска,

- две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных сил уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

В Воздушных силах напомнили, что в настоящее время у них на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля.

В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.

Наталія Медведєва

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