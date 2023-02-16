UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. ПВО сбила 16 ракет – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 08:10
Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. ПВО сбила 16 ракет – Воздушные силы - Фото
Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 16 ракет. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россияне выпустили по Украине 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

Применено:

- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

- восемь крылатых ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря;

- 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 из района Курска,

- две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных сил уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

В Воздушных силах напомнили, что в настоящее время у них на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво ракетный удар воздушные силы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 