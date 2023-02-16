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Россия нанесла удар по Львовской области — попали в объект критической инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 06:12
Россия нанесла удар по Львовской области — попали в объект критической инфраструктуры - Фото
Запуск ракеты "Калибр" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты нанесли удар по Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его словам, противник нанес удар по объекту критической инфраструктуры в регионе.

Пострадавших и жертв в результате атаки нет.

Спасатели потушили возникший пожар на на месте попадания.

Чиновник призвал сохранять осторожность и не игнорировать сирены воздушной тревоги. 

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Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар обстрелы львовская область Максим Козицкий критическая инфраструктура
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