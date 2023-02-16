Россия нанесла удар по Львовской области — попали в объект критической инфраструктуры
16.02.2023, 06:12
Запуск ракеты "Калибр" (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты нанесли удар по Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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По его словам, противник нанес удар по объекту критической инфраструктуры в регионе.
Пострадавших и жертв в результате атаки нет.
Спасатели потушили возникший пожар на на месте попадания.
Чиновник призвал сохранять осторожность и не игнорировать сирены воздушной тревоги.
- Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.
- Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.
- В Киеве ПВО сбила 10 ракет россиян, есть повреждения электросетей, энергетики работают.
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