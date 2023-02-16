Павлоград. Армия России разрушила ракетами семь домов, есть погибшая и раненые — фото
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду, разрушив семь частных домов и повредив промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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По его словам, в результате ночного удара погибла 79-летняя женщина, известно о семерых пострадавших.
Двух раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести — это 79-летний мужчина и 37-летняя женщина.
Было повреждено промышленное предприятие, спасатели потушили возникший пожар.
Разрушено семь частных домов, еще 30 получили повреждения.
Также ночью оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
- Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.
- Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.
- В Киеве ПВО сбила 10 ракет россиян, есть повреждения электросетей, энергетики работают.
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