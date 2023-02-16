Павлоград. Армия России разрушила ракетами семь домов, есть погибшая и раненые — фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду, разрушив семь частных домов и повредив промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в результате ночного удара погибла 79-летняя женщина, известно о семерых пострадавших.

Двух раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести — это 79-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Было повреждено промышленное предприятие, спасатели потушили возникший пожар.

Разрушено семь частных домов, еще 30 получили повреждения.

Также ночью оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

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Дмитро Гриниченко

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