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Павлоград. Армия России разрушила ракетами семь домов, есть погибшая и раненые — фото

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 08:01
Павлоград. Армия России разрушила ракетами семь домов, есть погибшая и раненые — фото - Фото
Последствия удара по Павлограду (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду, разрушив семь частных домов и повредив промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в результате ночного удара погибла 79-летняя женщина, известно о семерых пострадавших.

Двух раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести — это 79-летний мужчина и 37-летняя женщина. 

Было повреждено промышленное предприятие, спасатели потушили возникший пожар. 

Разрушено семь частных домов, еще 30 получили повреждения. 

Также ночью оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. 

Читайте также: Россия запустила ракеты по Украине: ПВО перехватила часть, но есть и "прилеты" – хроника

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар днепропетровская область павлоград сергей лысак
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