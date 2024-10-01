Россия нанесла шесть ударов КАБ по Запорожью, есть разрушение многоэтажки

Поврежденная многоэтажка в Запорожье (Фото: Иван Федоров)

Российская армия днем 1 октября ударила по Запорожью. По предварительным данным, два человека ранены и один погиб, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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В 11:37 в Запорожье была объявлена воздушная тревога, а первые взрывы прогремели в 11:48. Повторные взрывы были слышны в 11:54 и 12:08. Всего, по словам Федорова, россияне нанесли шесть ударов по городу.

"Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых. Информация о разрушениях и состоянии людей уточняется", — написал Иван Федоров.

ДОПОЛНЕНО В12:57. По данным Федорова, количество раненых в результате атаки авиабомбами увеличилось до шести человек.

ДОПОЛНЕНО В 12:35. Также глава ОВА опубликовал фото поврежденной многоэтажки – в доме выбиты окна и поврежден фасад. Погиб один человек, пятеро ранены, сообщил он.