Россия нанесла шесть ударов КАБ по Запорожью, есть разрушение многоэтажки
Поврежденная многоэтажка в Запорожье (Фото: Иван Федоров)

Российская армия днем 1 октября ударила по Запорожью. По предварительным данным, два человека ранены и один погиб, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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В 11:37 в Запорожье была объявлена воздушная тревога, а первые взрывы прогремели в 11:48. Повторные взрывы были слышны в 11:54 и 12:08. Всего, по словам Федорова, россияне нанесли шесть ударов по городу.

"Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых. Информация о разрушениях и состоянии людей уточняется", — написал Иван Федоров.

ДОПОЛНЕНО В12:57. По данным Федорова, количество раненых в результате атаки авиабомбами увеличилось до шести человек.

ДОПОЛНЕНО В 12:35. Также глава ОВА опубликовал фото поврежденной многоэтажки – в доме выбиты окна и поврежден фасад. Погиб один человек, пятеро ранены, сообщил он.

Россия нанесла шесть ударов КАБ по Запорожью, есть разрушение многоэтажки
Россия нанесла шесть ударов КАБ по Запорожью, есть разрушение многоэтажки
Россия нанесла шесть ударов КАБ по Запорожью, есть разрушение многоэтажки
Россия нанесла шесть ударов КАБ по Запорожью, есть разрушение многоэтажки
Россия нанесла шесть ударов КАБ по Запорожью, есть разрушение многоэтажки
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