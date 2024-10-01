Росія завдала шість ударів КАБ по Запоріжжю, є руйнування багатоповерхівки

Пошкоджена багатоповерхівка у Запоріжжі (Фото: Іван Федоров)

Російська армія вдень 1 жовтня ударила по Запоріжжю. За попередніми даними, є загиблий та постраждалі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Об 11:37 в Запоріжжі була оголошена повітряна тривога, а перші вибухи пролунали об 11:48. Повторні вибухи було чутно об 11:54 та 12:08. Усього, за словами Федорова, росіяни завдали шість ударів по місту.

"Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених. Інформація про руйнування та стан людей уточнюється", — написав Іван Федоров.

ДОПОВНЕНО О 13:50 Кількість постраждалих внаслідок удару по гуртожитку зросла до дев'яти осіб, повідомив очільник обласної ОВА. Двоє постраждалих у тяжкому стані. Влучання є по п'яти об'єктам житлової забудови.

ДОПОВНЕНО О 12:57. За даними Федорова, кількість поранених унаслідок атаки авіабомбами збільшилася до шести осіб.

ДОПОВНЕНО О 12:35. Також голова ОВА опублікував фото пошкодженої багатоповерхівки – в будинку вибито вікна та понівечено фасад. Загинула одна людина, пʼятеро поранені, повідомив він.