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Россия наращивает темпы наступления и готовит новые подразделения для войны – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 18:11
Россия наращивает темпы наступления и готовит новые подразделения для войны – Минобороны - Фото
Александр Мотузяник (Скриншот из видео)

Российские оккупанты наращивают темпы наступления и готовят дополнительные подразделения для участия в войне против Украины. Об этом на брифинге 27 апреля сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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"Враг наращивает темпы наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор совершает интенсивное огневое воздействие", – сказал представитель Минобороны.

Он отметил, что наибольшую активность российские войска проявляют на Донецком и Слобожанском направлениях, и оккупанты готовят дополнительные подразделения для участия в боевых действиях.

Также Мотузяник сообщил, что россияне применяют практику террора против гражданских в Украине – это похищения, пытки, принудительная мобилизация мужчин, грабежи. На временно оккупированных территориях россияне проводят "фильтрационные мероприятия", обыскивают дома, крадут имущество, проверяют население на наличие татуировок и запрещают выезд с захваченных территорий, угрожая расстрелами.

По словам спикера Минобороны, россияне совершили уже 138 самолетных вылетов, из них как минимум 38 – для ударов по объектам в Харьковской и Донецкой областях. В Белгородской области оккупанты продолжают наращивать группировку ракетных войск.

Он сообщил, что основной целью РФ остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

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Оксана Житнюк
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Александр Мотузяник война минобороны
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