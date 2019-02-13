Россия не готова забирать своих – Геращенко

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия не готова забирать своих граждан в обмен на украинских политзаключенных, несмотря на разные предложенные украинской стороной варианты. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Предложили разные форматы: широкий 25/25…19/72, предложили несколько других форматов", - написала она. Кроме того, украинская сторона готова передать троих россиян со списка 25 российским консулам в обмен на украинцев, которых четыре года держат в Донецке – С. Глондаря, О. Коринькова, Б. Бантюшенко, "но и на это россияне не дают согласия".

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Геращенко также сообщила, что украинские заложники в Донбассе не имеют права на телефонный звонок, письма не передаются с сентября прошлого года.

Украинская сторона обратилась к послу ОБСЕ Тони Фришу с призывом немедленно посетить заложников на оккупированных территориях. "Надеюсь, скоро такой визит в Луганск состоится", - написала Геращенко.

12 февраля уполномоченный президента отметила, что выступление представителя России в Совбезе ООН предсталяло собой "ожидаемую сплошную истерику".