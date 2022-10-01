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Россия вылетела из совета Международной организации гражданской авиации

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 20:39
Россия вылетела из совета Международной организации гражданской авиации - Фото
Штаб-квартира ICAO в Монреале (Фото - Wikipedia)

России не удалось сохранить место в совете  Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщает Reuters.

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В ходе голосования членов ICAO Россия не набрала 86 голосов, которые были необходимы, чтобы остаться в совете организации.

Россия потребовала провести повторное голосование, но получила отказ.

Ранее наряду с членами Большой Семерки, Китаем, Бразилией и Австралией, Россия традиционно входила в совет ICAO, состоящий из 36 стран, как признанный мировой лидер в отрасли авиационных перевозок.

Канада и Евросоюз перед голосованием заявляли, что будут выступать против переизбрания России в совет.

Юлия Ковалив, посол Украины в Канаде, заявила Reuters, что на результаты голосования повлияли систематическое нарушение Россией суверенного воздушного пространства Украины, в том числе бомбардировки аэропортов, что противоречит базовому соглашению 1944 года, в котором излагаются основные принципы глобального авиасообщения.

На решение членов ICAO также повлияло то, что Россия незаконно конфисковала сотни иностранных самолетов, чем нарушила Чикагскую конвенцию.

  • 20 июля 2022 года ICAO опубликовала итоговый отчет о расследовании принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, в котором действия властей Беларуси признаны "актом незаконного вмешательства".
Сергій Бережний
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икао ICAO авиация авиасообщение
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