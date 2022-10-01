Россия вылетела из совета Международной организации гражданской авиации

России не удалось сохранить место в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщает Reuters.

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В ходе голосования членов ICAO Россия не набрала 86 голосов, которые были необходимы, чтобы остаться в совете организации.

Россия потребовала провести повторное голосование, но получила отказ.

Ранее наряду с членами Большой Семерки, Китаем, Бразилией и Австралией, Россия традиционно входила в совет ICAO, состоящий из 36 стран, как признанный мировой лидер в отрасли авиационных перевозок.

Канада и Евросоюз перед голосованием заявляли, что будут выступать против переизбрания России в совет.

Юлия Ковалив, посол Украины в Канаде, заявила Reuters, что на результаты голосования повлияли систематическое нарушение Россией суверенного воздушного пространства Украины, в том числе бомбардировки аэропортов, что противоречит базовому соглашению 1944 года, в котором излагаются основные принципы глобального авиасообщения.

На решение членов ICAO также повлияло то, что Россия незаконно конфисковала сотни иностранных самолетов, чем нарушила Чикагскую конвенцию.

20 июля 2022 года ICAO опубликовала итоговый отчет о расследовании принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, в котором действия властей Беларуси признаны "актом незаконного вмешательства".

Сергій Бережний

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