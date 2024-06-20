Россия ночью била ракетами: Воздушные силы показали обломки в Днепропетровской области.

Ракеты заходили с юго-восточного направления и были сбиты противовоздушной обороной в Днепропетровской области

Фото: Воздушные силы

В ночь на 20 июня Россия массированно атаковала регионы Украины, в прифронтовой зоне Днепропетровской области были сбиты крылатые ракеты врага. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины публикуют фотографии.

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В Воздушных силах рассказали, что эти ракеты были выпущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Фото: Воздушные силы

Фото: Воздушные силы

Они заходили с юго-восточного направления и были сбиты противовоздушной обороной в прифронтовой зоне Днепропетровской области.

Фото: Воздушные силы

Фото: Воздушные силы

В ночь на 20 июня российские БпЛА нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

Повреждено оборудование на объектах в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

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