Россия ночью била ракетами: Воздушные силы показали обломки в Днепропетровской области.
В ночь на 20 июня Россия массированно атаковала регионы Украины, в прифронтовой зоне Днепропетровской области были сбиты крылатые ракеты врага. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины публикуют фотографии.
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В Воздушных силах рассказали, что эти ракеты были выпущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Они заходили с юго-восточного направления и были сбиты противовоздушной обороной в прифронтовой зоне Днепропетровской области.
- В ночь на 20 июня российские БпЛА нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины.
- Повреждено оборудование на объектах в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
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