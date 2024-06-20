Росія вночі била ракетами: Повітряні сили показали уламки у Дніпропетровській області – фото

Ракети заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у Дніпропетровській області

Фото: Повітряні сили

У ніч проти 20 червня Росія масовано атакувала регіони України, у прифронтовій зоні Дніпропетровської області були збиті крилаті ракети ворога. Повітряні сили Збройних Сил України публікують світлини.

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У Повітряних силах розповіли, що ці ракети були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Фото: Повітряні сили

Фото: Повітряні сили

Вони заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області.

Фото: Повітряні сили

Фото: Повітряні сили

У ніч проти 20 червня російські БпЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України.

Пошкоджено обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській.

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