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Россия ночью обстреляла Славянск ракетами из С-300 – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 10:59
Россия ночью обстреляла Славянск ракетами из С-300 – фото - Фото
Фото: Вадим Лях / Facebook

Российские войска ночью обстреляли город Славянск в Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях в Facebook.

Удар пришелся в район карьера, микрорайон Лесной.

"Повреждено несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв", – рассказал Лях.

Россия ночью обстреляла Славянск ракетами из С-300 – фото
  • Поздно вечером 22 апреля Россия также нанесла ракетный удар по Харькову. В результате обстрела повреждена местная овощная фабрика, также зафиксировано разрушение в соседнем селе Котляры.
Андрій Водяний
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Донецкая область война ракетный удар славянск
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