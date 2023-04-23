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Ночной удар по Харькову. Власти рассказали о последствиях – фото разрушений

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 08:52
Ночной удар по Харькову. Власти рассказали о последствиях – фото разрушений - Фото
Фото: Олег Синегубов / Telegram

В результате ночного ракетного удара по Харькову повреждена местная овощная фабрика, также зафиксированы разрушения в соседнем селе Котляры. Об этом сообщили  глава области Олег Синегубов и местная служба чрезвычайных ситуаций.

Оба объекта, где были прилеты, находятся рядом с международным аэропортом "Харьков", это южная окраина города.

"В Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха", – рассказал Синегубов.

Ночной удар по Харькову. Власти рассказали о последствиях – фото разрушений

Ночной удар по Харькову. Власти рассказали о последствиях – фото разрушений

В результате ракетного удара по селу Котляры разрушены два частных дома. Кроме того, взрывной волной разрушен гараж и повреждены еще 12 соседних домов и четыре автомобиля.

Ночной удар по Харькову. Власти рассказали о последствиях – фото разрушений

Окончательно огонь им удалось ликвидировать в 23:33, где-то через полтора часа после ракетного удара.

ГСЧС отдельно сообщает, что в 22:19, то есть приблизительно во время удара, в Харькове возник пожар на территории автозаправки U.GO на Баварской улице. Она расположена на значительном расстоянии от мест, куда прилетели ракеты. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Ночной удар по Харькову. Власти рассказали о последствиях – фото разрушений
Андрій Водяний
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