Ночной удар по Харькову. Власти рассказали о последствиях – фото разрушений
В результате ночного ракетного удара по Харькову повреждена местная овощная фабрика, также зафиксированы разрушения в соседнем селе Котляры. Об этом сообщили глава области Олег Синегубов и местная служба чрезвычайных ситуаций.
Оба объекта, где были прилеты, находятся рядом с международным аэропортом "Харьков", это южная окраина города.
"В Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха", – рассказал Синегубов.
В результате ракетного удара по селу Котляры разрушены два частных дома. Кроме того, взрывной волной разрушен гараж и повреждены еще 12 соседних домов и четыре автомобиля.
Окончательно огонь им удалось ликвидировать в 23:33, где-то через полтора часа после ракетного удара.
ГСЧС отдельно сообщает, что в 22:19, то есть приблизительно во время удара, в Харькове возник пожар на территории автозаправки U.GO на Баварской улице. Она расположена на значительном расстоянии от мест, куда прилетели ракеты. Причина возникновения возгорания устанавливается.
- В марте Харьков получил отличие "Город-герой Украины".
- С начала полномасштабной агрессии Россия безрезультатно пыталась оккупировать Харьков. Город выстоял, но сейчас Россия периодически обстреливает его ракетами.
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