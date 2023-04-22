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Оккупанты обстреливают Харьков

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 22:10
Оккупанты обстреливают Харьков - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео Игорь Терехов, Facebook)

Российские оккупанты обстреливают Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом", – написал он.

О взрывах сообщили корреспонденты Суспильного.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно враг бил ракетами С-300. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

новость дополняется

Вадим Ребрина
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Харьков
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