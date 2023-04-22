Оккупанты обстреливают Харьков
22.04.2023, 22:10
Игорь Терехов (скриншот видео Игорь Терехов, Facebook)
Российские оккупанты обстреливают Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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"Харьков под обстрелом", – написал он.
О взрывах сообщили корреспонденты Суспильного.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно враг бил ракетами С-300. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.
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