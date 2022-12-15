Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК. Это привело к ограничению теплоснабжения

Сегодня Россия в очередной раз произвела массированный обстрел энергетического объекта ДТЭК Энерго, он отключен от энергосистемы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе", – говорится в сообщении.

Какой именно объект обстреляла Россия и в каком регионе ограничено отопление, не уточняется.

После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий, отметили в компании.

В сентябре-декабре энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетика были ранены, трое погибли, сообщили в ДТЭК.

Сегодня из-за обстрелов со стороны российских оккупантов освобожденный Херсон остался без света.

Вадим Ребрина

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