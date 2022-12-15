UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК. Это привело к ограничению теплоснабжения

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 21:21
Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК. Это привело к ограничению теплоснабжения - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня Россия в очередной раз произвела массированный обстрел энергетического объекта ДТЭК Энерго, он отключен от энергосистемы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе", – говорится в сообщении.

Какой именно объект обстреляла Россия и в каком регионе ограничено отопление, не уточняется.

После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий, отметили в компании.

В сентябре-декабре энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетика были ранены, трое погибли, сообщили в ДТЭК.

  • Сегодня из-за обстрелов со стороны российских оккупантов освобожденный Херсон остался без света.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
энергетика дтэк теплоснабжение отопление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 