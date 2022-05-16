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Россия обстреляла Николаев и Одесскую область. Попала в салон мебели и базу отдыха

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 10:13
Россия обстреляла Николаев и Одесскую область. Попала в салон мебели и базу отдыха - Фото
Фото: ГСЧС

Россия утром 16 мая была обстреляна Николаев и Одесская область. По официальным данным, снарядами поврежден салон мебели и база отдыха. Есть пострадавшие, среди них – маленький ребенок.

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Обстрел Николаева произошел около 5:30 утра.

Мэр Александр Сенкевич сообщил , что из-за действий России произошел пожар в магазине мебели на Центральном проспекте, были повреждены окна соседних жилых домов и газопровод низкого давления, сгорел один автомобиль.

Через несколько часов в результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации РФ был поврежден "объект туристической инфраструктуры", заявили в оперативном командовании Юг.

"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок", – говорится в сообщении.

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Андрей Водяный
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война Николаев одесская область
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