Россия обстреляла Николаев и Одесскую область. Попала в салон мебели и базу отдыха
Россия утром 16 мая была обстреляна Николаев и Одесская область. По официальным данным, снарядами поврежден салон мебели и база отдыха. Есть пострадавшие, среди них – маленький ребенок.
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Обстрел Николаева произошел около 5:30 утра.
Мэр Александр Сенкевич сообщил , что из-за действий России произошел пожар в магазине мебели на Центральном проспекте, были повреждены окна соседних жилых домов и газопровод низкого давления, сгорел один автомобиль.
Через несколько часов в результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации РФ был поврежден "объект туристической инфраструктуры", заявили в оперативном командовании Юг.
"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок", – говорится в сообщении.
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