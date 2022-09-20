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Россия обстреляла ракетами Запорожский район

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 19:59
Россия обстреляла ракетами Запорожский район - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото – ЕРА)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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В течение последнего часа ракетным атакам подверглись села Григоровка, Юльевка, Речное, пгт Комышеваха.

В Юльевке и Комышевахе по три прилета.

По предварительной информации, враг применил ракеты С300, сообщил Старух.

  • Сегодня глава ОВА заявил, что считает наступление армии РФ на запорожском направлении маловероятным в ближайшее время, однако оккупанты накопили достаточно сил для удержания занятых рубежей. 

Вадим Ребрина
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Запорожье ракетный обстрел Александр Старух
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