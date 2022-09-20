Россия обстреляла ракетами Запорожский район

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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В течение последнего часа ракетным атакам подверглись села Григоровка, Юльевка, Речное, пгт Комышеваха.

В Юльевке и Комышевахе по три прилета.

По предварительной информации, враг применил ракеты С300, сообщил Старух.

Сегодня глава ОВА заявил, что считает наступление армии РФ на запорожском направлении маловероятным в ближайшее время, однако оккупанты накопили достаточно сил для удержания занятых рубежей.

Вадим Ребрина

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