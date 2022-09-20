Россия обстреляла ракетами Запорожский район
20.09.2022, 19:59
Российская ракета (иллюстративное фото – ЕРА)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В течение последнего часа ракетным атакам подверглись села Григоровка, Юльевка, Речное, пгт Комышеваха.
В Юльевке и Комышевахе по три прилета.
По предварительной информации, враг применил ракеты С300, сообщил Старух.
- Сегодня глава ОВА заявил, что считает наступление армии РФ на запорожском направлении маловероятным в ближайшее время, однако оккупанты накопили достаточно сил для удержания занятых рубежей.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии