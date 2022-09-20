Запорожье. Наступление россиян пока маловероятно, но сил для обороны у них хватает – ОВА

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух считает наступление армии РФ на запорожском направлении маловероятным в ближайшее время, однако оккупанты накопили достаточно сил для удержания занятых рубежей. Об этом он заявил на брифинге 20 сентября.

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По словам Старуха, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области оккупанты стали "достаточно часто" бить по системе энергоснабжения в Запорожской области.

В среднем, по его словам, за сутки россияне осуществляют около 100 обстрелов по области.

"По интенсивности боевых действий – нет каких-то "горячих" столкновений, как в апреле, марте, летом. Пока что враг накапливает силы", – сказал Старух.

Он отметил, что Запорожье – это дорога из Донецка в Херсонскую область, потому в области постоянно присутствует определенный контингент российских войск, который может перебрасываться на восток или запад.

"На запорожском направление наступление возможно, но маловероятно на данный момент. Еще идут дожди – это усложняет любую интенсификацию боевых действий… Вместе с тем враг накопил достаточные силы для удержания рубежей. У них, к сожалению, было время, чтобы обустроить эшелонированную оборону в течение лета и конца весны. Потому они сосредотачивают свои усилия именно на удержании рубежей", – отметил глава ОВА.

15 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Россия перебрасывает резервы на Донбасс и Запорожье.

В ночь на 19 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по трансформаторной подстанции в Запорожье – был частично обесточен один из районов города. Утром россияне ударили еще двумя ракетами С-300.

Оксана Житнюк

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