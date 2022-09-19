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Ракетный удар по Запорожью. Россияне попали в подстанцию, частично обесточив район — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 13:22
Ракетный удар по Запорожью. Россияне попали в подстанцию, частично обесточив район — ОВА - Фото
Александр Старух (Фото: Александр Старух/Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по трансформаторной подстанции в Запорожье — в результате удара был частично обесточен один из районов города. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, первая атака россиян была в 02:00, удар наносился ракетами комплекса С-300, два снаряда попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилмассива Запорожья — район был частично обесточен, под угрозой также были лечебные заведения.

В результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили объекты социальной инфраструктуры. 

Утром оккупанты снова обстреляли Запорожье ракетами С-300, одна попала в зеленую зону на берегу Днепра, а вторая — в один из поселков в пригороде областного центра, разрушив несколько частных домов.

В поселке была ранена 70-летняя женщина, она получила травмы грудной клетки и брюшной полости вследствие завала дома — пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей. 

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Запорожье критическая инфраструктура
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