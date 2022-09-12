Россия не умеет воевать и бьет по гражданским. Лучшим ответом мира будет ПВО — Подоляк

РФ не умеет воевать на поле боя, а поэтому бьет по гражданской инфраструктуре — лучшим ответом мира на террористические атаки будет предоставление систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, необходимо понимать, что из-за отсутствия успехов на поле боя Россия хочет воевать с гражданскими.

Он отметил, что атака на Харьковскую теплоэлектроцентраль 11 сентября — это не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре и оставить украинцев без тепла и света.

Подоляк заявил, что обязательным ответом мира на атаки гражданской инфраструктуры Россией будет предоставление Украине систем ПВО и противоракетной обороны.

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Дмитро Гриниченко

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