Россия не умеет воевать и бьет по гражданским. Лучшим ответом мира будет ПВО — Подоляк
РФ не умеет воевать на поле боя, а поэтому бьет по гражданской инфраструктуре — лучшим ответом мира на террористические атаки будет предоставление систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По его словам, необходимо понимать, что из-за отсутствия успехов на поле боя Россия хочет воевать с гражданскими.
Он отметил, что атака на Харьковскую теплоэлектроцентраль 11 сентября — это не последняя попытка ударить по критической инфраструктуре и оставить украинцев без тепла и света.
Подоляк заявил, что обязательным ответом мира на атаки гражданской инфраструктуры Россией будет предоставление Украине систем ПВО и противоракетной обороны.
- 12 сентября российские оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе пропали свет и вода. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
- Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что ФРГ передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году.
- Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины. Стоимость сделки – $182 млн.
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