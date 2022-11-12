Россия окапывается на левом берегу Днепра и пытается наступать на Донбассе – Генштаб

Российские войска после отступления из Херсона окапываются на левом берегу Днепра. Одновременно армия оккупантов ведет наступательные действия на Донбассе сразу на трех направлениях, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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"Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – заявил представитель Генштаба Александр Штупун.

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки возле населенных пунктов:

→ Масютовка и Орлянка (северо-восток Харьковской области, район Купянска);

→ Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка (запад Луганской области, район Сватово и Кременной);

→ Белогоровка (запад Луганской области, район Лисичанска);

→ Соледар, Бахмут, Верхнекаменское (северо-восток Донецкой области);

→ Красногоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка (северо-западная окраина Донецка);

→ Павловка (Донецкая область, район Угледара).

Обстрелы по позициям сил обороны происходят вдоль всей линии столкновения.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под ударами оказались более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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Андрій Водяний

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