Россия окапывается на левом берегу Днепра и пытается наступать на Донбассе – Генштаб
Российские войска после отступления из Херсона окапываются на левом берегу Днепра. Одновременно армия оккупантов ведет наступательные действия на Донбассе сразу на трех направлениях, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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"Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – заявил представитель Генштаба Александр Штупун.
За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки возле населенных пунктов:
→ Масютовка и Орлянка (северо-восток Харьковской области, район Купянска);
→ Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка (запад Луганской области, район Сватово и Кременной);
→ Белогоровка (запад Луганской области, район Лисичанска);
→ Соледар, Бахмут, Верхнекаменское (северо-восток Донецкой области);
→ Красногоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка (северо-западная окраина Донецка);
→ Павловка (Донецкая область, район Угледара).
Обстрелы по позициям сил обороны происходят вдоль всей линии столкновения.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Под ударами оказались более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
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