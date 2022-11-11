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Наши военные знают, как переправиться с правого берега Днепра на левый – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 22:29
Наши военные знают, как переправиться с правого берега Днепра на левый – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео)

Силы обороны Украины знают, каким образом решить проблемы с переправой с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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"На сегодняшний день переправы затруднены, как вы сами понимаете. Оккупанты, когда покидали территорию, они все за собой уничтожали", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Антоновский мост действительно пребывает в абсолютно нетрудоспособном состоянии.

"Вопросы, которые на сегодняшний день есть по переправе с правого на левый берег... При необходимости наши вооруженные силы понимают, как преодолевать эти преграды", – заявил секретарь СНБО.

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Наталія Медведєва
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война Херсон днепр Херсонская область Алексей Данилов переправа
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