Наши военные знают, как переправиться с правого берега Днепра на левый – Данилов

Силы обороны Украины знают, каким образом решить проблемы с переправой с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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"На сегодняшний день переправы затруднены, как вы сами понимаете. Оккупанты, когда покидали территорию, они все за собой уничтожали", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Антоновский мост действительно пребывает в абсолютно нетрудоспособном состоянии.

"Вопросы, которые на сегодняшний день есть по переправе с правого на левый берег... При необходимости наши вооруженные силы понимают, как преодолевать эти преграды", – заявил секретарь СНБО.

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В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.

Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.

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Наталія Медведєва

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