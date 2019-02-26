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26.02.2019, 17:07

Россия осуществила кибератаку против ЦИК Украины - Порошенко

Россия осуществила кибератаку против ЦИК Украины - Порошенко - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СНБО совместно с СБУ, полицией и с "американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК

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Президент Петр Порошенко заявил, что 24 и 25 февраля Россия осуществила DDoS-атаки на Центральную избирательную комиссию. Об этом Порошенко сказал в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии, сообщает Украинская правда.

"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", - сказал президент.

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Он отметил, что СНБО совместно с СБУ, полицией и с "американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК.

Подробной информации об инциденте Порошенко не предоставил.

В Днепре сотрудники СБУ разоблачили попытки российских спецслужб получить данные о сетях связи, обеспечивающих проведение выборов президента Украины.

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Теги: петр порошенко, выборы, рф, кибератака, цик
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