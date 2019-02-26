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26.02.2019, 15:21

Спецслужбы РФ планировали заблокировать реестр избирателей - СБУ

Спецслужбы РФ планировали заблокировать реестр избирателей - СБУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Спецслуцжбы РФ планировали повредить кабельные линии и оборудование определенных операторов связи

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Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая на данный время разворачивается.

По информации ведомства, житель Днепра, который является работником телеком-отрасли, создал и администрировал антиукраинскую группу в запрещенной российской соцсети, где распространял фейковые новости.

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К администрированию группы были также причастны жители РФ.

В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ установили, что украинец вел электронную переписку с гражданином РФ, который собирал данные о сети стратегически важных операторов связи и местонахождением телекоммуникационных узлов. Также россиянина интересовало, сколько времени необходимо для их восстановления после повреждений.

В СБУ говорят, что спецслуцжбы РФ планировали повредить кабельные линии и оборудование определенных операторов связи, что по их замыслу должно было  привести к блокированию Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

Ранее СБУ обнаружила в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте фейковый аккаунт "Роман Н", посредством которого администрировалась  антиукраинская группа "Сумы - это Россия – Новороссия". Спецслужба установила, что этот аккаунт создали с помощью незаконного использования персональных данных жителя Сумской области без его ведома.

 

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Теги: Россия, выборы, сбу, связь, спецслуцжбы
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