Спецслужбы РФ планировали заблокировать реестр избирателей - СБУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая на данный время разворачивается.

По информации ведомства, житель Днепра, который является работником телеком-отрасли, создал и администрировал антиукраинскую группу в запрещенной российской соцсети, где распространял фейковые новости.

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К администрированию группы были также причастны жители РФ.

В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ установили, что украинец вел электронную переписку с гражданином РФ, который собирал данные о сети стратегически важных операторов связи и местонахождением телекоммуникационных узлов. Также россиянина интересовало, сколько времени необходимо для их восстановления после повреждений.

В СБУ говорят, что спецслуцжбы РФ планировали повредить кабельные линии и оборудование определенных операторов связи, что по их замыслу должно было привести к блокированию Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

Ранее СБУ обнаружила в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте фейковый аккаунт "Роман Н", посредством которого администрировалась антиукраинская группа "Сумы - это Россия – Новороссия". Спецслужба установила, что этот аккаунт создали с помощью незаконного использования персональных данных жителя Сумской области без его ведома.