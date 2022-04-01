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Россия перебрасывает ракетные комплексы в район Гомеля – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 04:23
Россия перебрасывает ракетные комплексы в район Гомеля – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: facebook.com/ganna.maliar)

Россия продолжает активно использовать территорию Беларуси для ведения войны против Украины. Сейчас в район завозят российские ракетные комплексы. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинских телеканалов.

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Замминистра обороны подчеркнула, что российские оккупанты не оставляют планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также посягают на Харьковскую область – пытаются усилить свои позиции, перегруппировать войска, укрепиться. 

"Сейчас мы наблюдаем, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы, враг пытается их там сконцентрировать, очевидно это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и запугивания. Поэтому территория Беларуси продолжает использоваться активно для осуществления агрессии", –сказала Маляр.

По ее словам, российские оккупанты не отказались ни от одной из своих целей, а отвод войск из Киевской и Черниговской областей – это не добровольный шаг захватчиков, а результат работы Вооруженных Сил Украины.

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Наталия Медведева
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Анна Маляр минобороны беларусь Гомель война
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