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На Южном направлении и на Донбассе очень сложно, враг готовит мощные удары – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 02:34
На Южном направлении и на Донбассе очень сложно, враг готовит мощные удары – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российские оккупанты накапливают войска на Южном направлении и на Донбассе, ситуация там очень сложная. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 31 марта.

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"На Донбассе, в Мариуполе, на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и бессмысленных химер", – сказал президент.

Зеленский отметил, что ситуация на Южном направлении и на Донбассе остается очень сложной.

Он сообщил, что захватчики на временно оккупированных районах Херсонской области пытаются организовать какие-то структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие.

"Конечно, это для них бесперспективно", – сказал Зеленский и добавил, что чем больше захватчики будут проявлять активность на временно оккупированных территориях Украины, тем серьезнее в итоге будут потери самой России и ее граждан – они за все заплатят.

Наталия Медведева
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война Донбасс Херсон мариуполь Владимир Зеленский
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