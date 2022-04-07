Россия перебросила часть авиации из Беларуси в Брянскую область – "Схемы"

Российская армия перебросила часть авиации из Беларуси в Брянскую область. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" от Радио Свобода.

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На спутниковом снимке от 6 апреля, который есть в распоряжении редакции, видно, что в поселке Сеща Брянской области базируются 19 истребителей и 20 военных вертолетов. Также есть военнотранспортные самолеты Ан-124 и Ил-76, которые базируются здесь постоянно.

Журналисты также отмечают, что до начала полномасштабного вторжения РФ аэродром Сещи использовался преимущественно для военно-транспортных самолетов. За месяц до большой войны там начали появляться истребители и бомбардировщики.

Также ранее беларуский проект Беларускі Гаюн cообщал, что с 3 апреля часть российских вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэродрома Мачулищи под Минском в сторону Сещи. На спутниковом снимке за 28 марта действительно видно, что эти вертолеты находились в Мачулищах.

Марк Сировой

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