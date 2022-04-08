Россия планирует набрать больше 60 000 военных для усиления вторжения в Украину – США

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, есть признаки того, что Россия собирается набрать более 60 000 военнослужащих из числа новобранцев и мобилизовать резервистов для усиления своих сил вторжения в Украину. Об этом сообщает CNN.

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Насколько успешно Россия сможет достичь этой цели, насколько хорошо будут обучены эти силы или куда они будут направлены, на данный момент неизвестно, отметил чиновник.

По его словам, США не видели "свежего подкрепления, полностью обученного и вооруженного", готового пополнить истощенные тактические группы российских батальонов.

США также считают, что российские военные не решили свои проблемы с логистикой и обеспечением, в том числе те, которые существовали за пределами Украины.

Чиновник сказал, что эти проблемы означают, что они вряд ли смогут достаточно быстро усилить свои подразделения в восточной части Украины.

"Мы не верим, что в целом это будет быстрый процесс для них, учитывая потери, которые они понесли, и ущерб, нанесенный их боеготовности", — сказал чиновник.

По данным Генштаба ВСУ, более 80% личного состава некоторых подразделений российской армии, задействованных в войне против Украины, не желают участвовать в дальнейших боевых действиях.

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