Россия планирует теракт или химическую атаку на севере Крыма, чтобы обвинить Украину – ГУР

Главное управление разведки Минобороны предупреждает о возможных провокациях России на севере оккупированного Крыма, совершенных для обвинения в этом Украины. Об этом сообщается в Facebook ГУР МО.

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По разведывательным данным, вероятные провокации планируются на заводе Титан, который находится в Армянске, на Перекопском перешейке и в целом на оккупированном полуострове Крым.

По информации ГУР, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны.

"Сегодня в 20 часов всех работников, около 50 человек, эвакуировали", – заявили в ГУР.

В ведомстве официально заявили, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте, и опровергли все заявления на этот счет.

Аналогичное предупреждение опубликовал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химзавода Титан в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", – написал он.

19 февраля боевики открыли огонь по собственным позициям, чтобы обвинить в этом украинскую армию.

Наталия Медведева

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