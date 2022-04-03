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Россия по-прежнему может высадить морской десант – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 08:51
Россия по-прежнему может высадить морской десант – британская разведка - Фото
Черное море (Фото: omr.gov.ua)

Свежий отчет британской разведки касается положения дел в Черном и Азовском морях.

Российские военно-морские силы продолжают блокировать украинское побережье на Черном и Азовском морях, препятствуя поставкам в Украину морским путем.

Россия по-прежнему может высадить морской десант, но операция будет сопряжена с большим риском из-за подготовки украинских военных.

Мины в Черном море – серьезная опасность для морской деятельности. И хотя их происхождение точно не установлено, они там почти наверняка из-за активности российского морского флота и вторжения в Украину.

Ранее британская разведка сообщила, что неспособность РФ уничтожить ПВО ВСУ лишила ее возможности наступать.

Дмитрий Смирнов
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война России против Украины британская разведка
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